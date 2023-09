20-jarige man aangehouden voor explosie in Zuidoost

De politie heeft gisteren een tweede verdachte aangehouden voor de explosie aan de Egoli in Zuidoost van afgelopen zaterdag. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Kort na de explosie wisten agenten ook al een man van twintig aan te houden. De woning was de afgelopen maanden al drie keer het doelwit.

Na verder onderzoek van de politie kwam de twintiger in beeld. Hij zit op dit moment in alle beperkingen, wat wil zeggen dat hij alleen contact mag met zijn advocaat. De politie sluit meerdere aanhoudingen in de zaak niet uit.

In de nacht van vrijdag op zaterdag ging er voor de woning een explosief af, daarbij vielen geen gewonden. Toegesnelde agenten zagen een man in de buurt lopen. Omdat hij voldeed aan het signalement werd hij direct aangehouden. De man zit op het moment nog steeds vast.

Derde keer

Het was de derde keer in een paar maanden tijd dat de woning doelwit was van een explosie. In juni gebeurde dit binnen een paar dagen tijd al twee keer. Destijds stelde burgemeester Femke Halsema nog voor een maand lang cameratoezicht in. Het cameratoezicht liep op 22 juli af.