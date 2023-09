Wooncoöperatie de Nieuwe Meent kan eindelijk gaan bouwen: financiering is helemaal rond

De bouw van wooncoöperatie de Nieuwe Meent kan, na een hoop gedoe en veel hordes die moesten worden genomen, eindelijk van start gaan. De initiatiefnemers hebben de financiering rond voor de bouw van 40 woningen in de Watergraafsmeer. Uiterlijk 1 december gaat de bouw van start.

Vorige week tekenden de initiatiefnemers van het bouwproject een hypotheekovereenkomst met de Rabobank, werd er getekend voor de erfpacht met de gemeente en kregen zij een lening uit het duurzaamheids- en stimuleringsfonds. Na jaren ploeteren om alles rond te krijgen vielen uiteindelijk alle puzzelstukjes op hun plaats.

Bijna failliet

De financiële puzzel is nu helemaal af, maar de toekomstige woningen op het Archimedesplantsoen kwamen begin dit jaar nog in zwaar weer. Toen dreigde er een faillissement. De wooncoöperatie, waarbij de inwoners gezamenlijk eigenaar zijn van het vastgoed en de gemeenschappelijke voorzieningen, kreeg de financiën om alles te kunnen bouwen niet rond. De gemeente, die voorstander is van het project, kon de initiatiefnemers ook niet financieel helpen.

Via verschillende wegen en hulp van de gemeente door het uitstellen van deadlines, kwamen de financiën toch rond. Volgens Lauri Schippers, de voorzitter van de wooncoöperatie, hebben de drie partijen goed samengewerkt om tot een overeenkomst te komen. "Alle drie de partijen waren zeer gemoeid met het laten slagen van het project."