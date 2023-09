OBA Live: Vals zingen, dementie en het Young Adult Festival

Wereld Alzheimer Dag, Young Adult Festival en zingen zonder zangtalent... Dat zijn de drie onderwerpen die in de nieuwste aflevering van OBA Live aan bod komen.

Wereld Alzheimer Dag

1 op de 5 mensen krijgt gedurende hun leven te maken met een vorm van dementie. Zo ook regisseur en schrijver Eric Schneider, de vader van acteur Beau Schneider. Hoe heeft Beau deze heftige periode in zijn leven ervaren? Hij praat aan tafel uitgebreid over de laatste periode met zijn vader en de podcast die hij hier over maakte met Alzheimer Nederland.