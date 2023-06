Wil je meer weten over wat er speelt in jouw stad: belangrijke onderwerpen die jou bezig zouden moeten houden. zoals taalachterstand onder de jeugd, ons slavernijverleden of de leukste buurt-initiatieven die je niet wilt missen. Wij gaan in gesprek met bijzondere gasten in onze nieuwe talkshow OBA Live. We nemen het op in onze studio, midden in de stad, in OBA Oosterdok.