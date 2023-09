Berging waar agenten onwel werden van giftige stoffen moet 3 maanden dichtblijven

De hennepkwekerij werd ontdekt nadat een bewoner en zijn collega onwel werden omdat ze in contact waren gekomen met giftige chemische stoffen. Later werden daar ook vier politieagenten onwel van. Behalve één agent moesten ze allemaal naar het ziekenhuis gebracht worden.

De woning wordt bewoond door vier volwassenen, die het appartement onderhuren van iemand die 'vanwege persoonlijke' omstandigheden bij een vriendin is gaan wonen, zo is te lezen in het sluitingsbevel.

Dubbele onderhuur

De eigenaar van de woning zegt tegen de politie dat hij de intentie had om een schriftelijke huurovereenkomst op te stellen, maar daar is het nooit van gekomen. "Hiervoor biedt hij zijn excuses aan" aldus de burgemeester. Ook heeft de eigenaar de bewoners gevraagd snel op zoek te gaan naar een nieuwe woning.

De huidige bewoners geven aan dat ze de garagebox weer aan een kennis verhuurden. Ze dachten dat hij de ruimte zou gebruiken om gereedschap op te slaan en niet doorhadden wat zich er werkelijk afspeelde, verklaren ze tegenover de politie.

Woning niet dicht

Omdat er in de woning geen drugs is gevonden en sluiting volgens de gemeente 'verregaande consequenties' voor het gezin heeft, wordt de woning voorlopig niet gesloten.

"Op grond van bovenstaande levert het geopend blijven van deze berging een ernstig gevaar op voor de openbare orde", schrijft Halsema in de brief. "Dit rechtvaardigt het sluiten van deze berging. Ook moet voorkomen worden dat de berging in de toekomst een rol kan blijven spelen in het kweken van en handelen in drugs."