Meer dan 20 aanhoudingen voor Ajax - Marseille, confrontatie bij station Bijlmer Arena

Wel is duidelijk dat er onder de Marseille-fans twaalf mensen zijn opgepakt. Dat gebeurde vanmiddag al, toen de meeste fans nog in het centrum waren. In de helft van de gevallen deed de politie dat omdat fans steek- of stootwapen bij zich hadden.

Zes andere Fransen werden vanwege een APV-overtreding, zoals samenscholing, opgepakt. Daarnaast zijn er veel steekwapens op straat gevonden. Vermoedelijk omdat supporters doorkregen dat er gefouilleerd werd.

Bijlmer Arena

Alle andere aanhoudingen vonden aan het begin van de avond, in de buurt van de Arena plaats. Hier gaat het in alle gevallen om Ajax-supporters. Een paar uur voor de wedstrijd liep het bij station Bijlmer Arena uit de hand toen een groep fans de confrontatie met de ME aanging. De supporters werden bij het station tegengehouden omdat de politie wilde voorkomen dat ze verderop aanhangers van Marseille tegen zouden komen.