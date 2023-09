Chaotisch Ajax scoort 3 keer tegen Olympique Marseille, maar wint niet

Voor de neutrale kijker was de wedstrijd tussen Ajax en Olympique Marseille een waar genot om naar te kijken. In de Johan Cruijff Arena vielen zes doelpunten, maar uiteindelijk kende de wedstrijd geen winnaar: 3-3. Doordat Ajax verzuimde om de wedstrijd in het slot te gooien, konden de Fransen tien minuten voor tijd nog langszij komen.

De druk was aan alles en iedereen duidelijk merkbaar bij Ajax. Trainer Maurice Steijn oogde zenuwachtig voor het begin van de wedstrijd en dat sloeg ook over op zijn ploeg. Het tempo lag hoog en de wedstrijd golfde op en neer. Ajax had wel het betere van het spel en kwam via een mazzeltje op voorsprong. Een verdediger van Marseille schatte een lange bal van doelman Jay Gorter helemaal verkeerd in, waarna Carlos Forbs alleen op de doelman af ging en koel afrondde: 1-0. De Arena ontplofte en even later zag het publiek Steven Berghuis zelfs de 2-0 maken. Hij volleerde raak uit een lage hoekschop.

Op en neer

Het getergde Ajax had voor het eerst dit seizoen wat lucht en speelde de schroom van zich af. Maar Marseille, waar trainer Marcelino gisteren opstapte na bedreigingen van zijn eigen supporters, toonde zich veerkrachtig. Direct na de treffer van Berghuis deden de Fransen wat terug. Jonathan Clauss schoot snoeihard binnen na een knappe actie over de rechterkant: 2-1.

In Amsterdam ontvouwde zich een open wedstrijd die van links naar rechts en van voor naar achter ging. Voor de neutrale kijker een interessante wedstrijd met veel kansen, maar voor de Ajax-fan waarschijnlijk een hele nerveuze. Al helemaal nadat Iliman Ndiaye de lat namens Marseille raakte. De bezoekers waren richting de rust de bovenliggende partij en na zwak verdedigen van Ajax kwam het ook op gelijke hoogte. Pierre-Emerick Aubameyang schoof de bal in de hoek en zette zodoende de 2-2 op het scorebord.

Nieuwe voorsprong

Na de pauze was Ajax opnieuw sterk en voetbalde het in een hoog tempo. Kenneth Taylor was dit keer wel trefzeker. De middenvelder schoot Ajax op voorsprong na terugleggen van Forbs, die een goede wedstrijd speelde. Ajax drukte vervolgens door en kreeg de uitgelezen kans om de wedstrijd in het slot te gooien. Brobbey was er vandoor over de rechterkant, gunde de bal aan Bergwijn, maar zijn inzet was niet goed richting de hoek waardoor het 3-2 bleef. Tien minuten voor tijd sloeg Marseille weer toe via Aubameyang, die de 3-3 maakte.

In een spannende slotfase had Taylor de winnende treffer op zijn schoen, maar de inzet ging net over het doel. Ajax eindigde de wedstrijd overigens nog met tien man nadat Silvano Vos zijn tweede gele kaart van de wedstrijd ontving, maar voor het resultaat maakte dat geen verschil meer.

Komend weekend speelt Ajax in eigen huis De Klassieker tegen Feyenoord. De Amsterdammers bivakkeren op de twaalfde plaats in de eredivisie en hebben slechts vijf punten uit de eerste vier wedstrijden.

