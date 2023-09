Ook Rembrandtplein en Thorbeckeplein veiligheidsrisicogebied voor Ajax - Marseille

Naast de twee pleinen zijn ook het gebied rond de Johan Cruijff Arena, de Dam, het Centraal Station en de metrolijn tussen het centrum en de Arena zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In de gebieden komen vaak uitsupporters van de tegenstander van Ajax in Europa, in dit geval van Olympique Marseille. De risicogebieden gelden tot 22.00 uur.

Ook is er een grote politie-inzet aanwezig in de stad, om de supporters in de gaten te houden. De fans van Marseille zijn namelijk berucht. De laatste keer dat de 'Les Olympiens' in Nederland speelde, tegen Feyenoord, werden 48 supporters aangehouden voor het afsteken van vuurwerk en openlijke geweldpleging. Burgemeester Halsema besloot vorige week dat de supporters wel naar Amsterdam mogen komen, maar besloot om wel extra maatregelen te nemen.

De aftrap van de wedstrijd is vanavond om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena.