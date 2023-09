Binnenstad, Arenagebied en metro veiligheidsrisicogebied tijdens Ajax - Marseille

De driehoek neemt de maatregelen onder andere vanwege de beruchte fanatieke aanhang van de Franse club. De laatste keer dat de 'Les Olympiens' in Nederland speelde, tegen Feyenoord, werden 48 supporters aangehouden voor het afsteken van vuurwerk en openlijke geweldpleging. Burgemeester Halsema besloot vorige week dat de supporters wel naar Amsterdam mogen komen, maar heeft besloten om dan wel extra maatregelen te nemen.

Op woensdagavond en donderdag is er 'een forse politie-inzet' in de stad, zo laat een woordvoerder van Halsema weten. Donderdag komt er nog eens bij dat de gebieden waar uitsupporters zich vaak laten zien, zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In de aangewezen gebieden kan iedereen door de politie gefouilleerd worden. De gebieden gelden in eerste instantie van 10.00 tot 22.00 uur, maar de driehoek kan deze verlengen.

De wedstrijd begint donderdag om 21.00 uur. De uitwedstrijd tegen Marseille, groepswedstrijd nummer vijf, wordt gespeeld op 30 november. De wedstrijd is, ook vanwege de Marseille-aanhang, door Ajax aangemerkt als een wedstrijd met een hoog risico. Of er überhaupt Ajacieden richting de Côte d'Azur mogen afreizen is nog niet duidelijk, Ajax gaat daar over in gesprek met de club en de Franse autoriteiten.