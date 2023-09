Uitsupporters Marseille welkom in Amsterdam voor duel met Ajax

Vorige week liet de burgemeester nog weten dat daarover nog een besluit gemaakt moest worden. De gemeente wachtte toen onder meer nog op advies van de politie, die zou onderzoeken hoe groot het risico van de komst van de supporters zou zijn.

Marseille heeft een beruchte fanatieke aanhang. Marseille speelde in april vorig jaar voor het laatst in Nederland. Toen trad de ploeg aan tegen Feyenoord, voor de halve finale van de Conference League. In Rotterdam werden er die avond 48 supporters aangehouden voor het afsteken van vuurwerk en openlijke geweldpleging.

De uitwedstrijd die Ajax daar gaat spelen, is al aangemerkt als een wedstrijd met een hoog risico. Of supporters van Ajax in Marseille welkom zijn, is nog onduidelijk.