Ajaxfans mogen naar wedstrijd in Athene: 1555 supporters welkom

Ajaxsupporters zijn in ieder geval welkom bij de uitwedstrijd tegen AEK Athene. Er zijn 1555 tickets beschikbaar in het uitvak voor de wedstrijd in Griekenland op 5 oktober.

Een dag na de loting adviseerde Ajax om nog even te wachten met het boeken van reizen naar Athene en Marseille. De duels met AEK en Olympique worden gezien als hoogrisico-wedstrijden. Daardoor was het nog niet zeker of supporters van Ajax welkom zouden zijn bij beide duels. Inmiddels is dus bekend dat voor Athene het sein op groen is gezet. Of ze ook naar Frankrijk mogen wordt later bekend.

Kaarten kunnen alleen op naam worden aangeschaft en zijn niet overdraagbaar. In Athene gaat gecontroleerd worden of de naam op je kaartje overeenkomt met de naam op je ID-bewijs. Maar zo gaat het eigenlijk altijd tijdens Europese uitwedstrijden.

Molotovcocktail

Of de Griekse fans ook welkom zijn bij de wedstrijd in Amsterdam is nog niet duidelijk. Die wedstrijd is pas op 14 december. Het zal er waarschijnlijk wel vanaf hangen hoe de harde kern zich gedraagt als Ajax in Athene is. In 2018 speelden de ploegen ook tegen elkaar, toen werd het uitvak bestookt met vuurpijlen en gooide een AEK-hooligan een molotovcocktail naar het uitvak. Inmiddels speelt AEK in een ander nieuw stadion. De Atheense club moest hiervoor een boete van 80.0000 euro betalen.