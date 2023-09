Gemeente beslist over een week of uitsupporters Marseille naar Amsterdam mogen komen

Volgende week beslist de gemeente of supporters van de Franse voetbalclub Olympique de Marseille welkom zijn bij de Europa League-wedstrijd tegen Ajax. Marseille is op donderdag 21 september de eerste tegenstander in dat toernooi.

Een woordvoerder van burgemeester Halsema laat weten dat er nog gewacht wordt op een advies van de politie. Of de supporters over een paar weken welkom zijn, hangt af van het risico dat de komst van de Franse fans gaat opleveren.

Marseille heeft een beruchte fanatieke aanhang. De uitwedstrijd die Ajax daar gaat spelen, is al aangemerkt als een wedstrijd met een hoog risico. Het is nog niet helemaal duidelijk of Ajax-supporters daar welkom zijn. Ajax gaat daarover in gesprek met de club en de lokale autoriteiten in gesprek.

Ook de uitwedstrijd bij AEK Athene, een andere tegenstander in de poule, wordt als een high risk-wedstrijd gezien. Mogelijk wordt volgende week ook al duidelijk of supporters van deze club welkom zijn in Amsterdam. Vandaag werd wel al duidelijk dat Ajax-fans welkom zijn in Athene.