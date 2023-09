Kristel, Mohan en Dora eerste abortusbuddy's in de stad: "Ik wil eenzaamheid wegnemen"

Vanaf nu zijn er twaalf 'abortusbuddy's' in de stad, die mensen die een abortus ondergaan kunnen begeleiden en ondersteunen als dat nodig is. Samen met acht nieuwe Haarlemse buddy's krijgen ze deze week een training over wat je wel en niet kunt doen wanneer je met iemand meegaat. Kristel: "Het voelt echt als een eer dat je iemand mag helpen die er op zo'n moment alleen voor staat."

Kristel van Pinxten is een van de buddy's. Ze heeft in haar omgeving meerdere mensen die een abortus hebben ondergaan, en daar niet of pas heel laat over hebben durven en kunnen praten: "Zij zijn heel erg eenzaam geweest hierin, en ik hoop dat ik eraan kan bijdragen dat stukje weg te nemen bij vrouwen. Want niemand hoeft alleen naar de kliniek."

"Ik ben echt héél blij om ze allemaal bij elkaar te zien komen", vertelt voorzitter Djoeke Gerding van stichting Samen naar de Kliniek. Uit meer dan tweehonderd aanmeldingen zijn twintig mensen, waarvan dus twaalf Amsterdammers, geselecteerd om buddy te worden. Ze volgen een training in de abortuskliniek in Haarlem.

Het zijn vooral vrouwen die zich als buddy aanmelden, maar tussen de groep nieuwelingen zitten ook zeker mannen. Mohan Verstegen is één van hen: "Ik doe dit echt uit principe. Ik vind het heel belangrijk om er als man ook te kunnen zijn. Als mensen liever een vrouw als buddy willen, is dat natuurlijk ook helemaal goed. Maar wanneer het nodig is, dan moet het mogelijk zijn." Hij is als militair uitgezonden naar Afghanistan: "Ik heb daar gezien wat het met je doet als je rechten als vrouw worden afgenomen en beperkt. Dat gun ik niemand."

In steden als Rotterdam, Groningen en Zwolle zijn al buddy's te vinden. Met twee Amsterdamse klinieken is het ook in Amsterdam belangrijk om dit aan te bieden, denkt Gerding. Ook Dora Derks wordt straks buddy: "Ik ben zelf queer, en vind het dus fijn dat mensen die graag een queer-buddy hebben dat ook kunnen krijgen. Stel je bent bijvoorbeeld non-binair, dan wil je iemand die daar begrip voor toont."

Demonstreren

Voor nu zijn er twaalf Amsterdamse buddy's die oproepbaar zijn voor beide klinieken in de stad. Aan de Sarphatistraat zit een kliniek, en ook in Zuidoost is sinds een jaar de mogelijk om bij een kliniek terecht te kunnen. Jorien Nijland is directeur van Epione in Zuidoost: "De vrouwen die bij ons komen vinden het heel belangrijk dat protesteren niet gebeurt wanneer zij de kliniek binnenlopen." De kliniek zit in een groot medisch gebouw, en is dus wat anoniemer dan die op de Sarphatistraat.