OM eist celstraffen tot tien jaar voor invoer van 1122 kilo cocaïne via Amsterdamse haven

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot 10 jaar voor de invoer van 1122 kilo cocaïne via de Amsterdamse haven. De coke zat verstopt in zakken cacaobonen, maar nog voordat de container het Westelijk Havengebied kon verlaten werd de lading onderschept. Vier mannen werden aangehouden en ontkenden vandaag tijdens de rechtszaak alle betrokkenheid.

De vier verdachten hoorden vanmiddag jarenlange celstraffen tegen zich eisen. De organisatoren Kevin K. (27) en Iwan Z. zouden volgens het OM voor tien jaar de cel in moeten. De spil in het logistieke web Aris S. zou als corrupte havenmedewerker negen jaar cel moeten krijgen. Een vrachtwagenchauffeur, volgens het OM betrokken bij het vervoer van de 1120 kilo cocaïne, zou zes jaar moeten krijgen.

"Witwassen, corruptie en liquidaties vormen samen de lugubere achterkant van het recreatieve drugsgebruik in Nederland en het snelle en overvloedige geld, dat de criminele handelaren aan die recreatie verdienen", zei de officier van justitie tijdens de zitting. "Het is een meedogenloos circuit, dat bol staat van list, bedrog en absurde gewelddadigheid. Geld en macht gaan in dat circuit boven alles, óók boven mensenlevens."

Corruptie in Amsterdamse haven?

Alle verdachten ontkennen op hun beurt betrokkenheid bij de invoer van deze lading cocaïne. Aris S., het vermeende logistieke brein achter de operatie verklaart dat hij nooit corrupt is geweest en al helemaal niet heeft meegewerkt aan de invoer van harddrugs. "Ik heb mijn werk als havenmedewerker gewoon gedaan, ik deed er alles aan om de chauffeurs zo snel mogelijk van dienst te zijn.

Ook de twee vermeende organisatoren van het transport, Kevin K. en Iwan Z., ontkennen betrokkenheid bij de lading. Wel vertellen de collega's, werkzaam bij een logistiek bedrijf in Amsterdam, iets opvallends. Iwan Z. zou bezig zijn geweest met het opzetten van een lijn en al meerdere testzendingen hebben ontvangen. "Maar ik wist niet dat er in deze container al cocaïne zou zitten", verklaart hij vandaag op zitting. Kevin K. vult aan: "We wilden wel later iets gaan invoeren, maar waren verbijsterd over het feit dat er al cocaïne in zat.

Cocaïne in koffiezakken

In het dossier is veel onderlinge communicatie opgenomen tussen de mannen. Zo zouden Kevin K. en Iwan Z. hebben gesproken over de invoer van cocaïne. Daarbij zouden ze de baas van de Amsterdamse haven worden en spreken over kilo's cocaïne in een container met koffiezakken.

Hoewel alle verdachten verklaren niets van deze zaak te weten, verdenkt het Openbaar Ministerie het viertal ervan al een eerder geslaagd transport te hebben gehad. Vorig jaar december zou een transport met succes Nederland zijn ingevoerd. De mannen zouden daarbij miljoenen hebben verdiend. Over deze verdenking beroepen de mannen zich op hun zwijgrecht of ontkennen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.