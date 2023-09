OM: verdachten onderschept coketransport verdienden al miljoenen aan eerdere lading

Vier mannen die volgens het Openbaar Ministerie (OM) betrokken waren bij de invoer van cocaine via de Amsterdamse haven, zouden eerder al een succesvol transport hebben gehad. Een container met 1120 kilo coke, verstopt tussen cacaobonen, werd in juli 2022 onderschept, maar enkele maanden daarvoor zouden de verdachten wél zijn geslaagd.

Dat concludeert het Openbaar Ministerie op basis van onderlinge communicatie tussen de verdachten. "Uit onderzoek is gebleken dat in december 2021 sprake is geweest van een geslaagd transport. Daaraan zouden in ieder geval drie van de vier verdachten iets verdiend hebben", stelt het OM.

Miljoenen

Tijdens de inhoudelijke behandeling vandaag in de zaak 'Beal' rond de invoer van de onderschepte 1120 kilo zal het OM die bedragen terugvorderen. Aan het transport zouden twee mannen uit Purmerend ruim een miljoen per persoon hebben verdiend. Een 29-jarige man uit Dijk en Waard zou er ruim 20.000 euro rijker van zijn geworden. Bij de vierde verdachte, een 55-jarige man uit Enkhuizen, heeft het OM niet kunnen vaststellen hoeveel hij aan dit transport heeft verdiend.

Ecuador

De vier mannen worden nu verantwoordelijk gehouden voor meerdere transporten. Een van de containers - afkomstig uit Ecuador - werd half juli 2022 onderschept in de Amsterdamse haven. Tussen een lading cacaobonen zat ruim 1100 kilo cocaine, met een straatwaarde van 38 miljoen, verstopt. Het geplande einddoel van de lading werd echter nooit bereikt.

De politie wist vier verdachten aan te houden aan te houden. Een van hen is de 29-jarige Aris S. uit Dijk en Waard. Op het moment van de arrestatie werkte hij op het kantoor van een Zaans transportbedrijf met een terminal in Amsterdam. Naast hem werden ex-havenmedewerker Kevin K. (27), vrachtwagenchauffeur Johan van C. (55) en Iwan van Z. (43) aangehouden.

Grote Amsterdamse criminelen

De politie kwam de verdachten en het transport op het spoor nadat er informatie met hen werd gedeeld. Hierin werd vermeld dat er op korte termijn grote cocainetransporten zullen plaatsvinden op bevel van grote Amsterdamse criminelen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak is vandaag en zal de hele dag in beslag nemen.