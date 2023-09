Arriva wil opnieuw concurrentie aangaan met NS en wil ook vanaf Amsterdam gaan rijden

Arriva probeert opnieuw concurrentie om het spoor af te dwingen. De Duitse vervoerder wil nu ook 6 à 7 trajecten gaan rijden vanaf Amsterdam CS die nu nog in handen zijn van de NS, waaronder de populaire lijnen Amsterdam - Hoorn en Amsterdam - Brussel.

De spoorvervoerder heeft hiervoor een verzoek ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In het verzoek staat dat Arriva vanaf 2026, 24 stoptrein en 2 intercitytrajecten wil overnemen. Dat zegt Arriva-topman Anne Hettinga tegen De Volkskrant.

Deze spoorlijnen horen tot het hoofdnetwerk en vormen daarmee de belangrijkste verbindingen van Nederland. De concessie voor het hoofdrailnet wordt sinds jaar en dag onderhands gegund aan de NS, die daarmee een monopolie heeft op deze lijnen. Vervoerders als Arriva vinden dat dit systeem in strijd is met de Europese regels en hebben zich daartegen verzet via de rechter. Nog altijd zonder succes.

Als het aan Arriva ligt komt er toch een einde aan het monopolie. Dit alleenrecht op het spoor tussen de overheid en de NS loopt nog tot en met 2025. Het kabinet heeft al uitgesproken dit recht ook na 2025 weer aan de NS te willen verlenen. Maar de handtekeningen zijn nog niet gezet, zegt Arriva. En dus is het voor de vervoerder nu het uitgelezen moment om de nieuwe plannen bekend te maken voordat het bedrijf weer tot 2033 wordt uitgesloten van het hoofdnetwerk.

Debat

De Tweede Kamer zal zich aankomende week over de kwestie buigen, dan staat ook het debat gepland over de omstreden spitsheffing. Doordat Arriva nu eerder is met de aanvragen, hoopt de vervoerder dat zowel ACM als spoorbeheerder ProRail hun wel gelijk móét geven.

Afgelopen juni maakte Arriva al bekend dat ze vanaf 2026 dagelijks een trein willen laten rijden tussen Groningen en Parijs, die daarbij ook een tussenstop maakt in Almere, Amsterdam en op Schiphol. Daar doet de vervoerder nu dus een schepje bovenop.

Over drie jaar wil Arriva ook het traject Amsterdam - Hoofddorp rijden. Gevolgd door de lijnen Amsterdam - Brussel, Rhenen/Veenendaal - Breukelen/Amsterdam, Amersfoort Vathorst - Amsterdam, Lelystad - Amsterdam, Zandvoort aan Zee - Amsterdam en Amsterdam - Hoorn.