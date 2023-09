Fans geloven er nog in: Ajax hartstochtelijk toegezongen bij laatste training voor Klassieker

Bestuurlijk mag Ajax in een diepe crisis verkeren, en ook op het veld houdt het zeker nog niet over, maar de die-hard fan houdt er vertrouwen in. Zeker in de goede afloop van de wedstrijd morgen tegen Feyenoord.

Traditiegetrouw was de laatste training voor De Klassieker van morgen in de Johan Cruijff Arena openbaar. Veel fans bezochten de training en steunden de ploeg van Maurice Steijn met liedjes en vuurwerk.

Met slechts 5 punten uit 4 wedstrijden heeft Ajax de slechtste seizoensstart in 59 jaar. Afgelopen donderdag speelden de Amsterdammers in de Europa League met 3-3 gelijk tegen Olympique Marseille. De supporters zien een stijgende lijn in het spel.

"Je blijft altijd 100 procent achter je club staan, wat er ook gebeurt", aldus één van de fans."Het is een lastige periode nu, maar je ziet het, we zijn er met z'n allen. Eens een Ajacied, altijd een Ajacied."

De Klassieker is morgenmiddag in de Johan Cruijff Arena, de aftrap is om 14.30 uur.