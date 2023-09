Ajax ontslaat technisch directeur Sven Mislintat

De directie van Ajax heeft vanavond de samenwerking met technisch directeur Sven Mislintat per direct beëindigd. De reden voor zijn ontslag is een 'gebrek aan breed draagvlak binnen de organisatie', zo meldt de club in een persbericht.

In een eerste versie van het persbericht meldde de club dat de samenwerking 'in goed overleg' is stopgezet, maar in een nieuwe versie, die de club vijf minuten later verstuurde, waren deze woorden geschrapt.

Duitse zakenrelatie

Mislintat kwam deze week onder vuur te liggen nadat uit onderzoek van de NOS bleek dat hij een aankoop deed via via een zakenrelatie uit Duitsland.

Het zou gaan om een aandelentransactie in Mislintats bedrijf Matchmetrics GmbH, een commercieel datasysteem voor het scouten van voetballers. Samen met vier anderen richtte Mislintat deze onderneming op en verdeelde de aandelen gelijk. Vijf weken na Mislintats start bij Ajax zou die verhouding zijn veranderd en werd Mislintat met 35 procent grootaandeelhouder.

De clubleiding benadrukt in het persbericht dat het beëindigen van de samenwerking niets te maken heeft met het afgelopen woensdag aangekondigde forensisch accountantsonderzoek.

Dankbaar

"Diverse pogingen om het bredere draagvlak te herstellen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid en dat leidt tot onrust in en rond de club, ook door de teleurstellende prestaties. Sven heeft zich de afgelopen maanden enorm ingezet voor Ajax, daarvoor zijn we hem dankbaar. Het is nu in het belang van de club om zo snel mogelijk met vereende krachten de sportieve weg weer omhoog te vinden", zegt interim-directeur Jan van Halst in een verklaring.