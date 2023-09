Feyenoord wil Klassieker niet pas in november uitspelen en eist overwinning

Als het aan Feyenoord ligt, wordt het resterende deel van de klassieker niet pas in november uitgespeeld. Omdat er in de tussentijd geen week is waarin beide ploegen geen doordeweekse wedstrijd hebben, opperen de Rotterdammers bij de KNVB om dan maar voor een reglementaire overwinning te kiezen, schrijft het Algemeen Dagblad .

De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord kon gisteren niet worden uitgespeeld omdat er vanuit de plek waar de harde kern zit vuurwerk op het veld gegooid werd. Daarna bleef het nog lange tijd onrustig rondom de Arena, waar hooligans de hoofdingang vernielden en de confrontatie met de ME zochten.

Overleg

Een dag later wordt er bij de KNVB topoverleg gevoerd over een eventueel vervolg van de wedstrijd. In Zeist praat Marianne van Leeuwen namens de voetbalbond met Marc Boele (Coöperatie Eerste Divisie) en Jan de Jong (Eredivisie CV).

De drie moeten samen besluiten of en hoe de wedstrijd wordt vervolgd. Gisteren meldde de KNVB dat het vandaag met een definitieve beslissing komt. Volgens het AD is ook Feyenoord-directeur Dennis te Kloese in Zeist om de ontwikkelingen te volgen.

Snel inhalen, zoals vorig seizoen tegen FC Groningen gebeurde, is nu praktisch onmogelijk, omdat volgende wedstrijd (tegen FC Volendam) overmorgen alweer op het programma staat. Omdat Ajax en Feyenoord de komende periode veel Europese wedstrijden spelen, kan de wedstrijd pas begin november uitgespeeld worden.

Stappen

Zo lang lijkt Feyenoord daar niet op te willen wachten. Volgens de club krijgt Ajax op die manier de tijd op de zaken enigszins op orde te krijgen, waardoor de kans dat ze de 0-3 achterstand kunnen repareren ineens een stuk groter is, tekent het AD op.

De krant schrijft ook dat Feyenoord van plan is juridische stappen te nemen wanneer de KNVB toch besluit om de wedstrijd over een paar maanden uit te laten spelen.