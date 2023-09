Ajax legt zich neer bij KNVB-besluit: Klassieker wordt morgen uitgespeeld

Ajax gaat toch niet in beroep tegen het besluit van de KNVB om de gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord woensdag uit te spelen. De wedstrijd tegen FC Volendam, die eigenlijk op die avond gepland stond, wordt verplaatst naar een nog te bepalen moment. De club blijft ontevreden over hoe het besluit van de bond tot stand is gekomen.