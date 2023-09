Halsema wil dat Ajax verantwoordelijkheid neemt: "Beter fouilleren en netten bij F-side"

Als het aan burgemeester Femke Halsema ligt, dan moeten Ajax en de KNVB meer verantwoordelijkheid nemen om relschoppers in het stadion tegen te gaan. De burgemeester pleit onder andere voor het een-op-een fouilleren voor de wedstrijd en netten voor het vak van de harde kern. Halsema benadrukt het nog maar eens, voor haar 'is de maat vol'.

Ook ziet de burgemeester het liefst netten verschijnen voor de F-side, zodat er niets richting het veld kan worden gegooid. "Dit kan gewoon niet meer. Het is zo beschamend wat er gisteren is gebeurd. Een kleine groep verziekt het voor iedereen en dat moet klaar zijn." Daarnaast denkt Halsema aan levenslange stadionverboden voor de relschoppers en om vakken in het stadion die zich misdragen leeg te houden voor een tijd.

"De afspraak is dat er geen vuurwerk in het stadion mag komen, maar het blijkt dat dat toch te vaak voorkomt. Iedereen moet gefouilleerd worden voordat zij het stadion betreden, maar dat wordt blijkbaar onvoldoende gedaan." Halsema wil daarom dat Ajax bij de volgende wedstrijden alle supporters 'een-op-een' gaat fouilleren.

Na de ongeregeldheden van gisteren, die in de nasleep van de gestaakte Klassieker volgden, liet Halsema al via Instagram weten dat er maatregelen moeten komen. Bij Nieuwsuur gaf de burgemeester vanavond aan over wat soort maatregelen zij het dan heeft.

'Ajax en KNVB moeten verantwoordelijkheid nemen'

Halsema zelf neemt samen met de driehoek - burgemeester, politie en Openbaar Ministerie - bij wedstrijden van Ajax preventief al maatregelen. Door sommige gedeeltes, waar veel supporters zich verzamelen, aan te wijzen als een veiligheidsrisicogebied. De politie kan iedereen in die gebieden fouilleren op wapens en vuurwerk. In het stadion zelf zijn de KNVB en Ajax verantwoordelijk voor de veiligheid, de burgemeester wil dat de twee partijen nu 'echt hun verantwoordelijkheid gaan nemen' om de relschoppers te stoppen.

Maar als die verantwoordelijkheid niet wordt genomen, dan moet de burgemeester optreden om de maatregelen alsnog toegepast te krijgen in het stadion. "Ik kan beslissen op de genoemde maatregelen op te nemen in de voorwaarden voor een vergunning, anders mogen ze niet spelen. En in het alleruiterste geval kan ik zeggen: er wordt niet gespeeld. Maar dat is een beslissing die je nooit wil nemen, want dan raak je alle supporters die gewoon komen om te genieten."

Of Ajax de maatregelen gaat toepassen is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de burgemeester is Ajax in gesprek over een 'tal van zaken'. "Ik heb de club wel gemeld dat voor mij de maat vol is."

Gestaakte Klassieker

De Klassieker werd zondag na 55 minuten definitef gestaakt, omdat tot tweemaal toe vanaf de tribune vuurwerk op het veld werd gegooid. Eerder werd er ook al een bekertje op het veld gegooid, maar de dader werd toen door de stewards gepakt.

De eerste keer dat er fakkels op het veld belandden was vlak voor rust, kort nadat Feyenoord 0-3 maakte. De wedstrijd werd toen voor een korte tijd stilgelegd en later weer hervat. Na een kleine tien minuten in de tweede helft was het opnieuw raak. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük staakte de wedstrijd, zoals het in de regels van de KNVB staat, definitief daarna.

Voor de resterende 35 minuten die nog gespeeld moeten worden komen de Rotterdammers woensdagmiddag naar de Johan Cruijff Arena. De wedstrijd begint om 14.00 uur en wordt zonder fans gespeeld. Het duel met FC Volendam, dat eigenlijk woensdagavond zou worden gespeeld, moet worden verplaatst. Ajax is het niet eens met het besluit van de KNVB en overweegt om juridische stappen te nemen tegen de voetbalbond.