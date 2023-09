Twee agenten gewond bij rellen Klassieker, vijftien verdachten opgepakt

Volgens de politie verzamelden honderden supporters zich na de wedstrijd rond het stadion. Een deel van hen vernielde de hoofdingang en drong daarna op die plek het stadion binnen. "Hier zaten supporters bij die bivakmutsen droegen en overduidelijk kwaad in de zin hadden", aldus een politiewoordvoerder.

Stenen gegooid

Ook op een andere plek buiten het stadion kwam het tot een confrontatie tussen hooligans en de ME. "Er werden stenen uit de straat getrokken en ruiters en ME'ers werden hiermee bekogeld. Op last van de driehoek is traangas ingezet, waarna de orde werd hersteld."