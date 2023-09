Van e-bike tot woning: dit kun je krijgen als je in de horeca komt werken

Veel horeca in de stad kampt nog altijd met grote personeelstekorten. Dat blijkt ook uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek van vorige maand. Ondernemers gaan creatief om met die tekorten en zetten speciale troeven in. Bij de ene zaak krijg je bijvoorbeeld een geldbedrag, bij de andere een e-bike, of zelfs woonruimte. "Je moet mensen over de streep trekken."

"Dit is haar dan", zegt Castor Nijenhuijs, regiomanager bij een pastaketen, terwijl hij aan komt scheuren op zijn elektrische fiets van de zaak. "Die krijg je als je hier bedrijfsleider wordt." Zijn bedrijf is niet het enige dat met extra's komt voor personeel. Sommige horecaondernemingen bieden zelfs woonruimtes aan, zoals de restaurantgroep van Johanneke van Iwaarden. "We hebben één appartement in Noord en één bij Osdorp. Er is ruimte voor zeven collega's."

Het bedrijf van Van Iwaarden heeft veel buitenlandse werknemers. "We bieden de woningen aan om het makkelijker te maken voor mensen om in Amsterdam te werken", vertelt ze. Volgens haar gebruiken ze de appartementen dan ook niet als marketingtool. "Als er een match is tussen de persoon en onze zaak, dan vertellen we pas dat we ze kunnen helpen met het vinden van een huis."

Tijdelijk en niet gratis

De woning is bedoeld voor tijdelijk verblijf en werknemers betalen wel gewoon voor hun woning. Zevenhonderd euro inclusief. Van Iwaarden: "Dat is overigens geen verdienmodel. Onze restaurants zijn ons verdienmodel en daarvoor hebben we personeel nodig."

"Door corona is er een tekort aan personeel ontstaan", zegt Nijenhuijs. "Vroeger kwam iemand solliciteren omdat ze specifiek bij ons wilden werken. Nu hebben ze vaak nog drie andere sollicitaties lopen." Volgens Nijenhuis ontkomt het bedrijf er daarom niet aan om bonussen te bieden. "Om mensen over de streep te trekken."

Proefmaand

Of ze nu niet ongemotiveerde werknemers krijgen die het alleen voor de bonus doen? "Gelukkig hebben we een proefmaand, dus daar komen we snel genoeg achter", lacht Nijenhuijs. "De fiets mag je ook niet houden, die blijft van het bedrijf."