Werkzaamheden verlenging tramlijn 26 van start: ''Straks door naar Strandeiland''

In Het Verkeer gaan we langs bij de werkzaamheden aan de Pampuslaan op IJburg. Tramlijn 26 wordt verlengd naar Strandeiland. Omgevingsmanager Linda Kint vertelt hoe er gewerkt wordt naar het eerste ritje op het verlengde spoor.

Er komen de komende jaren veel woningen bij op IJburg. Daarom is het nodig dat er meer haltes komen om de woonwijken bereikbaar te maken. "Wij zijn nu bezig op Haveneiland en als we hier klaar zijn gaan we het spoor aanleggen op Strandeiland", vertelt omgevingsmanager Linda Kint. "Daarna ook nog op de bruggen die nu in aanbouw zijn.''

Reizigers van tram 26 zijn blij dat de lijn verlengd wordt. Eén van hen is van mening dat het ook hoog tijd wordt. "Er komen steeds meer mensen bij. We breiden wel uit, maar de infrastructuur ging niet mee'', vertelt ze. Een ander voegt hier aan toe: "De halte komt straks bij ons huis. Dan worden we veel bereikbaarder."



Ook de trambestuurder is enthousiast over de verlenging van de tramlijn. "Lekker naar het strand toe rijden met de tram", lacht hij. "Ik vind het fijn, een keertje wat anders."