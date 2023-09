Wethouder: GVB heeft rijtijden en zware roosters aangepast vanwege werkdruk

Het GVB heeft een aantal verbeterpunten doorgevoerd om de werkdruk van hun personeel te verlagen. Ook breiden ze hun wervingscampagne uit om het personeelstekort op te lossen: zo spreken ze nu ook studenten aan en onderzoeken ze of Engels sprekende mensen ook op de bus mogen zitten. Dat schrijft wethouder Scholtes na vragen van de PvdA.

Na berichtgeving van AT5 stelde PvdA-raadslid Farley Asruf vragen aan het college over de personeelsproblematiek bij het GVB. Krappe rijtijden zouden leiden tot weinig pauzes en gevaarlijker rijden, gaven werknemers aan. Onregelmatige roosters en korte hersteltijd tussen werkdagen zorgden ook voor stress. Dat er te weinig personeel is, helpt hier niet bij. Het college heeft deze problemen 'actief op de agenda' gezet en gesproken met het vervoerbedrijf.

Uit die gesprekken bleek dat het GVB na onderzoek al een aantal verbeterpunten heeft doorgevoerd. Zo zou het zogeheten '4-1-4'-rooster – waarbij medewerkers vier dagen werken, één dag rusten en daarna weer vier dagen werken – al 'sterk afgebouwd' zijn. Ook zouden de rijtijden al zijn aangepast op lijnen waar medewerkers aangaven dat deze te krap zijn.

Minder uitval en meer personeel

Ziekteverzuim zou het GVB allereerst aanpakken met behulp van preventie, aldus het college. Leefstijlcoaches, preventief medisch onderzoek en budgetcoaches worden hierbij genoemd. Daarnaast zou er een externe partij zijn die het bedrijf kan leren rekening te houden met 'de sociale omgeving van personeel en hoe deze van invloed kan zijn op verzuim'. Ook het coachen van leidinggevenden in gevallen van verzuim wordt genoemd als manier om uitval door ziekte te verminderen.

Daarnaast wil het GVB weer nieuwe wervingscampagnes uitzetten en ook nieuwe doelgroepen benaderen voor hun vacatures, zoals studenten en mensen die geen Nederlands spreken. Er moet nog onderzocht worden of ook die laatste groep op de bus of tram mag rijden. Ook zetten ze in op een nog betere begeleiding tijdens het opleidingstraject, om te voorkomen dat er dáár nog veel mensen afvallen.

Volgens het college heeft de onderbezetting geen verband met de bedrijfscultuur van het GVB. Het is een probleem dat veel ov-bedrijven herkennen: vanwege de coronatijd hebben veel mensen deze sector verlaten en zij zijn moeilijk terug te halen.