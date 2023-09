Iconische kas van het gas: Hortus krijgt vergunning voor verbouwing

In de kas, zoals de naam al verraadt, groeien planten van drie verschillende klimaatzones: de tropen, de woestijn en het Zuid-Afrikaanse klimaat. De kas werd in 1993 gebouwd en is na 30 jaar toe aan renovatie, voor de Hortus ook het moment om de kas te verduurzamen. Zo gaat de kas van het gas, worden er isolerende daken geïnstalleerd, komt er dubbelglas en moet er een opslag komen voor het hergebruik van water.

Het is een groot project waar de Hortus al een aantal jaar mee bezig is. In 2021 steunde de gemeente de nieuwe duurzame kas met een bedrag van 900 duizend euro, in totaal kost het project 4,6 miljoen euro. Nu de omgevingsvergunning is verleend door de gemeente kan de grote renovatie beginnen. De kas zal in februari van volgend jaar de deuren definitief sluiten. In 2025 opent de nieuwe kas.