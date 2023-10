Een stem voor de stemlozen: Mo maakt een podcast over ongedocumenteerde migranten

Of het nu gaat om wetgeving of het delen van verhalen van andere migranten, Mohamed Bah wil met zijn podcast City Rights Radio een onzichtbare groep een podium bieden. Ook nu hij zelf zijn verblijfsvergunning rond heeft, denkt hij er niet aan stoppen. "Ik weet hoe het is."

Mohamed Bah - kortweg Mo voor vrienden - heeft het druk. Met het opleiden van een nieuwe generatie mediamakers en met tal van projecten. Onlangs nog verscheen een boek waaraan hij meewerkte. "En onze app, waarmee mensen kunnen uitzoeken waar ze eten of slaapplaatsen kunnen vinden in de stad, is nu een half jaartje live." Tweeduizend keer al is-ie gedownload.

En dan moet Mo (29) zich ook nog bezighouden met het leren van Nederlands, zoals iedereen die een verblijfsvergunning heeft. "Een prachtige taal. Het is verplicht, maar ik had het sowieso wel gedaan."

Het maken van zijn podcast City Rights Radio, nu in zijn derde seizoen, is er de afgelopen maanden daarom een beetje bij ingeschoten. In 2021 is hij ermee begonnen om ongedocumenteerde migranten te helpen bij het overleven zonder papieren. Mo zelf trok van het West-Afrikaanse Guinea, in een bootje over de Middellandse Zee, naar Nederland.

Na aankomst moest hij zelf uitvogelen waar hij moest zijn voor zaken als eten en onderdak. "Ik weet dus hoe het is," zegt Mo in een goed uitgeruste podcaststudio, achterin het kantoor van hulporganisatie Here To Support in de Transvaalbuurt. "Geen bankrekening kunnen openen, of slechte toegang tot gezondheidszorg - allemaal problemen die een rimpeleffect hebben in de levens van heel veel mensen."