RKC-directeur: het ziet er beter uit dan zaterdagavond voor Etienne Vaessen

De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax werd gisteravond in de 85e minuut gestaakt door de botsing met Vaessen en Ajax-spits Brian Brobbey. De keeper van de thuisploeg lag enige tijd roerloos op het veld en werd daarom uit voorzorg gereanimeerd. Toen hij bij was gekomen werd hij per brancard naar de kleedkamer gebracht.

De keeper ligt nog in het ziekenhuis voor onderzoek en is aanspreekbaar. Gisteravond liet directeur van Mosselveld al weten dat er niets aan de hand lijkt te zijn met het hart.