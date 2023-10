Poezenboot na 45 jaar verhuisd: "Ben blij dat we liggen"

De Poezenboot in de Jordaan is dit weekend overgegaan naar een nieuwe boot. Een paar maanden geleden werd er een crowdfunding gestart omdat de boot na 45 jaar trouwe dienst toe was aan vervanging. Gisteren en vandaag was de grote verhuizing.

AT5

De Poezenboot aan het Singel werd in 1968 opgericht door mevrouw Van Weelde. Katten waarvoor het niet meer mogelijk is voor de baasjes om te zorgen of katten die al op straat leven, kunnen terecht op de Poezenboot. Een deel van de katten blijft permanent op de boot wonen, en sommigen krijgen elders weer een nieuw onderkomen. De oude boot begon de laatste jaren steeds meer mankementen te vertonen zoals overlopende rioolputjes, onaangename temperaturen in zowel de winter als de zomer, en een verrotte fundering. "Als het dan een keer echt fout gaat, dan zink je en ga je naar de grond", aldus beheerder Judith Gobets. Daarom werd met behulp van donaties een nieuwe boot gebouwd in Urk. ''We hebben dit kunnen doen, door al de mensen die ons geholpen hebben."

De verhuizing naar het nieuwe blauwe paleis werd een paar keer uitgesteld omdat de bouw vertraging opliep, en de eisen van de gemeente waaraan voldaan moest worden, veranderden. Maar zaterdag was het dan echt zo ver. Alle katten werden in draagmaandjes gedaan, waarna de korte tocht naar de overkant van het Singel, de tijdelijke ligplek van de nieuwe boot, kon beginnen. Een vrijwilliger uit op het moment dat de verhuiswagen weg wil rijden nog even haar zorgen "Kan er niks op de maandjes vallen, dat we geen platte katten terug krijgen."

Maar alles verliep voorspoedig. Vandaag zaten alle katten op hun nieuwe plekje, al moesten sommigen nog wel een beetje wennen. Maandag wordt de oude Poezenboot weggesleept naar de sloop en komt de nieuwe boot weer te liggen op het oude vertrouwde stekkie. Vanaf donderdag is iedereen welkom om de nieuwe boot en diens bewoners te komen bewonderen.