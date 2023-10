15 maanden cel voor ouders die pasgeboren baby achterlieten in vuilcontainer Holendrecht

De rechtbank legt 15 maanden cel op aan de ouders van het pasgeboren kindje dat 2,5 jaar geleden werd gevonden in een vuilcontainer in Amsterdam. De rechtszaak werd achter gesloten deuren gehouden omdat de ouders destijds minderjarig waren, om die reden worden de twee via het jeugdstrafrecht berecht. Zij bekenden dat ze de baby in de container plaatsten omdat zij dachten dat het kind overleden was.

"De rechtbank vindt de gepleegde feiten zo ernstig dat een onvoorwaardelijke detentiestraf onontkoombaar is. Zowel de man als de vrouw zijn daarom veroordeeld tot 15 maanden onvoorwaardelijke jeugddetentie", aldus de rechtbank.

De vrouw heeft daarnaast 6 maanden voorwaardelijke jeugddetentie gekregen, met als bijzondere voorwaarde dat zij meewerkt aan behandeling. Voor de man geldt dat hij naast jeugddetentie jeugd-tbs opgelegd krijgt, onder de voorwaarde dat hij meewerkt aan behandeling en begeleid zal wonen in een instelling.

In een vuilcontainer op het Meernhof in Holendrecht werd in februari 2021 een pasgeboren meisje aangetroffen. Een buurtbewoonster hoort tijdens het weggooien van haar vuilnis een geluid uit de container komen: "Ik wist meteen dat het een baby'tje was ", liet de buurvrouw destijds aan AT5 weten.

Een paar dagen na de vondst van het kindje wist de politie een jongen en een meisje van 17 aan te houden voor het achterlaten van de baby. Zij zijn de ouders van het kind. Volgens de advocaat van de vader, Gerald Roethof, was het tweetal ervan overtuigd dat het meisje was overleden. Roethof vertelde eerder dat de twee jongeren in paniek raakten en niet wisten wat ze moesten doen. "Ze hebben met het kind op straat gelopen, kwamen op een gegeven moment langs die vuilcontainer en toen is het kind daar geplaatst, laten we dat woord maar gebruiken".

Resten van baby in tuin

Naast het achterlaten van het meisje in de vuilcontainer, zouden de twee volgens justitie ook verantwoordelijk zijn voor de moord op een tweede kind. In het onderzoek naar de baby in de vuilcontainer stuitte de politie ook op gesprekken over een tweede baby. Na onderzoek zijn daar ook resten van gevonden in de achtertuin bij de woning van de moeder.

'Gruwelijke en onvoorstelbare feiten'

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 18 maanden jeugddetentie en tbs: "Deze eis heeft voornamelijk te maken met de gruwelijke en onvoorstelbare feiten die daar hebben plaatsgevonden, maar ook met het feit dat de verdachten, naar onze mening, niet voldoende hebben meegewerkt aan het onderzoek. (..) Deze straf klinkt misschien niet veel, maar dat heeft toch echt te maken met maximum van twee jaar dat geëist kan worden in jeugdzaken", vertelde persofficier Katelijne den Hartog.

De verdachten het Openbaar Ministerie hebben twee weken de tijd in hoger beroep te gaan tegen het vonnis.