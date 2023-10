Amsterdam en Almere blijven bouwen aan de baai: "Je wilt geen snelgroeiende plofkip"

Op het IJburgse Strandeiland wordt volop gebouwd en er zijn grootste plannen voor de Almeerse baai. Aan de randen van de steden gebeurt er dus van alles. Stedenbouwkundige Daan Zandbelt legt in Bouw Woon Leef uit waar je op moet letten bij zo'n groeiend gebied.

Amsterdam krijgt een eiland erbij en ook Almere is druk aan het uitbreiden. En dat is niks nieuws voor de laatstgenoemde stad. In 2007 waren er al de ambities om het aantal inwoners in Almere te flink te verhogen naar 350.000 inwoners. Dit om onder andere de groei van Amsterdam op te vangen. Toen was de insteek om Almere de vierde stad van Nederland te maken, vergelijkbaar met Utrecht. Maar een hoger aantal inwoners, maakt nog geen stad volgens Zandbelt. "Wat is een stad met alleen maar woningen?", vraagt hij zich af. "Waar is dan de universiteit, culturele voorzieningen, waar is de Ikea of de Bijenkorf? Er is wel meer nodig om een stad te maken dan alleen woningen bouwen."

Quote "Er is meer nodig om een stad te maken, dan alleen woningen bouwen" Daan Zandbelt - Stedenbouwkundige

Er is momenteel sprake van een onbalans tussen wonen en werken in Almere benadrukt Zandbelt. Minder dan 4 op de 10 Almeerders werken in hun stad. Ruim 70 duizend mensen verlaten Almere elke dag om te gaan werken. "Dat werk ligt dan bijvoorbeeld in Amsterdam of Utrecht, dat zijn hele grote afstanden waar hele dure Rijksinfrastructuur voor nodig is."

Plannen voor Almere Pampus Ten noorden van het druk bewoonde Almere Poort ligt de polder Almere Pampus, dit gebied is ruim 893 hectare groot. Deze polder bestaat nu bijna volledig uit landbouw en windmolens. 50 jaar geleden lag er al een plan klaar om ook in Almere Pampus huizen te gaan bouwen. Inclusief een verbinding tussen Almere Pampus en Amsterdam IJburg, de zogenaamde IJmeerverbinding.

Mogelijke IJmeerverbinding tussen Almere Pampus en Amsterdam IJburg - AT5

2,5 miljard euro aan kosten Zandbelt ziet ook geen nut in het IJmeerverbinding. "De verbinding zou dan gaan van Pampus naar IJburg, en niet verder. Maar In IJburg is er ook geen werk." Zandbelt verklaart ook dat deze lijn enkel van nut is voor de mensen woonachtig in Pampus. "De rest van Almere heeft hier eigenlijk niks aan, deze gaan namelijk onderlangs via de Hollandse Brug."

Quote "Je wilt dat zo'n gebied zich geleidelijk kan ontwikkelen. Scheutje bij scheutje, zoals een risotto." Daan Zandbelt - Stedenbouwkundige

De IJmeerverbinding zou in het geval van een metroverbinding al 2,5 miljard euro kosten. Indien deze ook voor auto's toegankelijk moet zijn, zit je al snel op het dubbele. Het is volgens Zandbelt beter om dit geld te investeren in het creëren van werkgelegenheid in het gebied zelf. "Je wilt geen snelgroeiende plofkip, maar juist dat zo'n gebied zich geleidelijk kan ontwikkelen. Scheutje bij scheutje, zoals een risotto."

Bouwen aan de Baai Meer leren over de ontwikkeling van de Almeerse en Amsterdamse baaien? Kijk dan de Bouw Woon Leef documentaire: Bouwen aan de Baai hier.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies