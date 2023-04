Bo verlaat met haar gezin de stad: "We dachten ooit: We gaan níét in Almere wonen"

Steeds meer Amsterdamse gezinnen verlaten de stad. Dat blijkt uit een recent rapport van de Rabobank over de woontevredenheid in de stad. Zo ook Bo Prenger en haar gezin. In AT5's Bouw, Woon, Leef vertelt zij waarom zij na 15 jaar Amsterdam inruilt voor Almere.

Bo en haar vriend betaalden voor hun appartement aan de Entrepotbrug in het Oostelijk Havengebied, 1700 euro kale huur, inclusief een parkeerplek. Ondanks dat het gezin tevreden is over de grootte en de ligging van hun woning begonnen, door de extra kosten na de komst van hun kindje, de hoge huurkosten een grotere uitdaging te worden. "Dat je niet kunt sparen wat je wilt en alles gaat er weer uit. Het is allemaal duur en dat is een vervelend gevoel", legt Bo uit. "Dat stukje financiële vrijheid daar verlangen we weer erg naar."

In Almere-Haven heeft Bo met haar gezin inmiddels een nieuw thuis gevonden, al was dat niet hun eerste keus. "De aankoopmakelaar zei in het begin al dat je met ons budget snel uit zou komen in Almere. Toen zeiden wij nog heel stellig 'nee!''," vertelt Bo lachend. "We gaan níét in Almere wonen."

Maar na een aantal onsuccesvolle bezichtigingen in Amsterdam en de Zaanstreek gingen ze toch een kijkje nemen in Almere en toen was het raak. "Ineens kwamen we het huis tegen waarbij wij dachten: Dit is echt ons droomhuis," zegt Bo. Het stel gaat 1100 euro hypotheek betalen en houdt daardoor weer geld over om te sparen. "Nu heel blij dat wij deze keuze hebben gemaakt."