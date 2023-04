Opvallende veranderingen in de vrije huursector: "Gunstig voor de stad, ongunstig voor de verhuurder"

Er is veel gebeurd in de vrije huursector de afgelopen tijd. Een nieuwe initiatiefwet is aangekondigd en verschillende reguleringen staan op de planning voor 2024. Het AT5-programma Bouw, Woon, Leef sprak met Fred van der Molen van NUL20 over wat de gevolgen hiervan zijn op de sector.

AT5 / Luuk Koenen

Meer woningen onder reguleringsgrens

Er lijkt een behoorlijke ommekeer aan te komen voor de vrije sector. "Na jaren liberaal beleid wordt er nu weer veel reguleert. Naast sociale huur krijgt nu ook het iets hogere segment (tot 1100 euro) te maken met nieuwe regulering," vertelt Van der Molen.

Zo wordt het puntenstelsel (woningwaarderingsstelsel) uitgebreid, waar de kwaliteit van een woning wordt vertaald in punten en gekoppeld aan een minimale of maximale huurprijs. Met de nieuwe regeling, die ingaat vanaf 1 januari 2024, zullen meer woningen onder de reguleringsgrens van 1100 euro gaan vallen omdat de woning niet genoeg punten krijgt. "Door de nieuwe regels kunnen woningen onder andere minpunten krijgen omdat ze slecht geïsoleerd zijn," legt Van der Molen uit. "Dat kan betekenen dat de huurprijs van sommige woningen, waar op dit moment 1600 euro voor wordt gevraagd, verlaagt zal moet worden naar 800/900 euro bij nieuwe verhuring."

Quote "Het is gunstig voor de stad maar ongunstig voor de verhuurder" FRED VAN DER MOLEN - NUL20

"Het is gunstig voor de stad in zijn geheel maar ongunstig voor de verhuurder," stelt Van der Molen. Door de nieuwe regels kan het twee kanten op gaan. "Of middelmatige woningen worden goed geïsoleerd waardoor ze in een hoger segment vallen of ze worden verkocht waarna de koper de woning gaat verduurzamen."

Quote "Vanzelf geld verdienen met verhuren is niet meer aan orde" FRED VAN DER MOLEN - NUL20

Daarnaast is er een initiatiefwet aangekondigd door de PvdA en de ChristenUnie over het verbieden van tijdelijke huurcontracten. Het aanbieden van huurcontracten van twee jaar of korter zullen voor de meeste verhuurders niet meer mogelijk zijn. Verhuurders kunnen nu niet meer zo snel het contract van een lastige verhuurder beëindigen. Ook is het dit jaar fiscaal onaantrekkelijker geworden om te verhuren. Het rendement op verhuur wordt namelijk nu hoger belast dan vorig jaar. Al deze factoren gecombineerd maakt het verhuren van een woning minder rendabel: "Vanzelf geld verdienen is niet meer aan de orde als je niet boven die reguleringsgrens uitkomt," aldus Van der Molen.