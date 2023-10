Moet er een minimumleeftijd komen voor fatbikes? "Gaat veel te hard en is heel gevaarlijk"

Ze halen de normale fiets en vaak zelfs de e-bike in: fatbikes zijn onderwerp van discussie na het toenemende aantal ongelukken dat erdoor gebeurt. Zo werd vorige week nog een man bij de IJtunnel aangereden door een auto, omdat hij door rood reed op een fatbike. De Fietsersbond spreekt van de wens tot een minimumleeftijd voor fatbikes: "Maak het zestien plus, dan is er ten minste handhaven op snelheid mogelijk."

"Het probleem is dat ze vaak veel te hard rijden, ze hebben vaak een gashendel en hoeven dus niet te trappen. Ze zijn echt heel gevaarlijk," begint Florrie de Pater, voorzitter van Fietsersbond Amsterdam. Wanneer een fatbike een gashendel heeft, kan er zonder trappen alsnog aandrijving worden gegeven aan de fiets. Daarbij zijn er veel opgevoerde fatbikes. Wethouder Melanie van der Horst stipte vorige week donderdag in de commissievergadering aan dat op opgevoerde fatbikes wel wordt gehandhaafd, maar dat handhaving op fatbikes in het algemeen nog lastig is. Kloten op straat De Pater ziet heel veel misgaan op fatbikes: "Je ziet ze op hun telefoon, ze zitten bij elkaar achterop en letten gewoon niet op", zo omschrijft ze de jonge kinderen op fatbikes. Kinderen die 's ochtends naar school racen op zo'n fatbike kijken er anders naar: "Ik ben zestien, dus een leeftijdsgrens van zestien lijkt me prima. Maar ik let wel echt goed op als ik 25 kilometer per uur rijd."

Een jongen voor het Gerrit van der Veen College vindt zestien een onlogische leeftijd: "Ik vind 13 wel echt te jong, dan is kloten op straat gewoon dom. Maar als je bijvoorbeeld vijftien bent kan het echt wel vind ik." Een andere leerling: "Ik zou wel echt graag zo'n ding willen. Maar als ik helemaal de weg op moet en met een nummerbord, dan hoeft het allemaal niet meer zo." Volgens veel kinderen is het ook aan ouders: "Ik kan er wel mee omgaan, en mijn ouders kunnen daar echt wel over beslissen of dit goed voor me is of niet." Maar juist bij dat beslisvermogen van ouders zet De Pater een vraagteken: "Ouders denken blijkbaar niet goed na en vinden dit niet gevaarlijk. Maar een kind dat zo hard gaat is wel echt heel gevaarlijk. Voor het verkeer en andere deelnemers, maar ook voor zichzelf." Tijdens de commissievergadering stipt wethouder Van der Horst een belangrijk punt aan als het gaat om minimumleeftijd: de handhaving en regelgeving. Vanuit het rijk wordt een fatbike op dit moment gezien als een e-bike, net als welke andere elektrische fiets dan ook. Maar zoals De Fietsersbond vindt, denkt ook Van der Horst dat dit soort fietsen echt bij een ander segment horen: "Er moet echt snel iets gebeuren." Bekijk hieronder een stuk uit het gesprek tijdens de commissievergadering van vorige week donderdag

Volgens De Pater en de rest van de Fietsersbond Amsterdam is het cruciaal dat er meer regelgeving komt: "Dan wordt handhaven ook makkelijker. Want met een kenteken kunnen camera's de fietsen scannen en kan er een boete worden gegeven voor te hard rijden. Dat is in ieder geval al een deel van het probleem." Ze geeft toe dat er dan nog steeds 15-jarigen op kunnen rijden, "Maar of ouders hun kind ook zo'n fiets geven wanneer het niet mag betwijfel ik."