GroenLinks wil onveilige fatbikes in de stad aan banden leggen

De razendsnelle fatbikes worden steeds populairder en dat baart GroenLinks grote zorgen. Met name het rijgedrag van opgevoerde fatbikers en de gevolgen voor de verkeersveiligheid is verontrustend, vindt GroenLinks-raadslid IJmker. In schriftelijke vragen aan het college van burgemeesters en wethouders vraagt ze vandaag onder meer of er mogelijkheden zijn om een helm- en kentekenplicht in te voeren.

Volgens IJmker gedragen veel fatbikers zich als brommers en halen soms snelheden van 45 kilomter per uur Hierdoor is de kans op ongelukken aanzienlijk groter, zo bleek ook begin juli bij een heftige aanrijding in Nieuw-West.

Bij bromvoertuigen zijn rijbewijs, kenteken, helm en WA-verzekering verplicht. Als het aan GroenLinks ligt komt deze verplichting er voor alle onveilige fatbikers. Nu geldt deze verplichting alleen nog voor fatbikers met een gashendel.

Daarnaast vraagt de partij aan het college of er binnen de landelijke regelgeving omtrent lichte elektrische voertuigen (LEV), waar de fatbike officieel ook onder valt, op lokaal niveau scherpere handhaving mogelijk is.

Maximumsnelheid

Al langer leven er zorgen over de veiligheid op het fietspad. Uit opinieonderzoek kwam vorige zomer naar voren dat een ruime meerderheid van het AT5-panel voor een maximumsnelheid op de fietspad is. Het stadsbestuur onderzocht dit jaar of deze maximumsnelheid een optie was, maar dit bleek juridisch nog lastig.

Gister werd bekend dat de ANWB per september geen verzekeringen voor de elektrische fietsen met dikke banden meer aanbiedt omdat de kans op diefstal te groot is. Ook is de ANWB geen voorstander van het veelvuldig opvoeren van de fiets. Raadslid IJmker snapt de keuze van de ANWB. Volgens haar laat het hoge aantal diefstallen alleen maar zien hoe groot de zwarte markt voor fatbikes nu is.