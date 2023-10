Dirk raapt na zes jaar op dezelfde route 1000 drankverpakkingen op: "Statiegeld werkt als een malle"

Dirk Groot uit Purmerend liep zes jaar geleden precies 20,6 kilometer door Amsterdam. Dat was de afstand die hij nodig had om precies duizend drankverpakkingen van straat te rapen. Vandaag doet Dirk hetzelfde rondje opnieuw. Hij wil weten of de hoeveelheid zwerfvuil in de stad inmiddels wat minder is geworden.