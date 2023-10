Amsterdammers getuige van wilde achtervolging à la James Bond: "Hij racete als een razende gek"

Vele Amsterdammers waren gisteravond toeschouwer van de wilde achtervolging dwars door de hele stad. Sommige acties leken regelrecht uit een nieuwe film van James Bond te komen. Op de Zeilbrug ramde hij dwars door de dichte slagbomen. De achtervolging eindigde op in de Ariana Nozemanstraat, daarna is de man te voet gevlucht. Gelukkig raakte er niemand gewond, maar dat lijkt een klein wonder.

Agenten zaten al sinds de grens met België achter een man aan die in een gestolen auto reed. Uiteindelijk belandt de bestuurder in de Kromme Mijdrechtstraat, in die straat beroofde hij een taxichauffeur van zijn auto. Buurtbewoner Mahmoud zag alles voor zijn neus gebeuren. "Ik zag een man met een groot mes naar de taxichauffeur toestappen en toen gaf hij hem zijn sleutels en ging ie ervandoor met de taxi".

Hoge snelheid

In de gecarjackte taxi racet de verdachte verder door de stad, en dat valt op, zeker als hij de brug bij de Zeilstraat oversteekt, want dat leek net een actiefilm. De man reed met hoge snelheid de brug over, terwijl de slagbomen al naar benden waren. "Er was een enorme knal, brandlucht, gillende mensen en iedereen was in shock", vertelt Fleur die erbij was.