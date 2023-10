Derde Oosterparkstraat neemt schade op na wéér een explosie: "Wat de fuck man.."

Opnieuw een nachtelijke explosie. Ditmaal in Oost, waar de ravage vandaag compleet is. De deur van een appartementencomplex aan de Derde Oosterparkstraat werd opgeblazen, ramen van meerdere verdiepingen sneuvelden en geparkeerde auto's raakten beschadigd.

"Mijn God zeg", prevelt kok José Medina Vidal in de keuken van het nabijgelegen La Cervecería. "Wat een ongelofelijke rotzooi, overal glas. Wat de fuck man.."

's Nachts zat de buurt ook al rechtop in bed. "Ik werd trillend wakker", zegt een oudere dame. "Mijn huisgenoot hoorde het brandalarm van de buren boven, omdat de rook al helemaal omhoog was getrokken. Toen zijn we snel naar buiten gegaan", zegt een andere Amsterdamse.

"Wij zeiden tegen elkaar: Oh, dit is dus zo'n explosie", zegt een man in de straat, waarmee hij maar wil aangeven hoe normaal het abnormale bijna is geworden.

Toch zit ook de schrik er wel in bij de meeste buurtbewoners. "Ik vind het echt heel heftig, omdat het ook echt gericht lijkt. Er is waarschijnlijk hier iets tegen de deur geplakt. Dat geeft wel echt een onveilig gevoel", zegt de vrouw die vannacht de straat op vluchtte.

De verdachte heeft volgens de politie het explosief achtergelaten bij de portiek en die op afstand tot ontploffing laten brengen. Hij is weggerend over de Derde Oosterparkstraat rechtsaf de Sparrenweg in. De politie komt graag in contact met getuigen.