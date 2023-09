Explosieven-expert pleit voor strafbaarstelling Cobra's onder Wet Wapens en Munitie: "Zijn gewoon wapens"

"Er zit 200 gram flitspoeder in", zegt Van Riel met een Cobra in zijn hand. "En die 200 gram flitspoeder doet meer dan een handgranaat."

AT5 ging langs bij het bedrijf van de bommendeskundige in Brabant nu de explosiegolf in de stad maar aanhoudt. Deel van het probleem volgens Van Riel, de onderschatting van de kracht van vuurwerk, zeker als je die ook nog gaat 'koppelen'. "We noemen het allemaal 'consumentenvuurwerk', 'knalvuurwerk' en 'siervuurwerk'. Maar nee, het zijn gewoon explosieven."