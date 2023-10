Expositie over oorlog en conflict: "Mensen zijn erdoor beïnvloed en daarom Amsterdam ook"

Als onderdeel van de Black Achievement Month is er sinds dit weekend een nieuwe expositie in het Amsterdam Museum. In de tentoonstelling worden twintig verhalen belicht, gemaakt door verschillende kunstenaars met allemaal een eigen discipline: zoals film, schilder- en beeldkunst. Het thema: oorlog en conflict. "Het zijn verschillende perspectieven op Amsterdam, van mensen die naar Amsterdam gekomen zijn."

"Het idee is om de stad en de verhalen die we vertellen in het Amsterdam Museum inclusiever te maken", vertelt Imara Limon, curator van de Refresh Amsterdam #2: War & Conflict. "Je ziet dat er vaak verhalen in musea zijn verzameld vanuit het perspectief van de machthebbers, de elite in de stad."

Volgens Limon sluiten de verhalen niet aan bij alle mensen die nu in Amsterdam wonen. "Verhalen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Ethiopië, die zien we te weinig in musea, dus die willen we hier laten zien."