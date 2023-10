Gemeente hijst Israëlische vlag, Palestijnse vlag voor Stopera geplaatst

Sinds vanochtend wappert de Israëlische vlag op de Stopera, dat heeft burgemeester Femke Halsema 'in lijn met het besluit van het kabinet' besloten. "Samen met Amsterdammers is het college enorm aangedaan door het brute geweld van Hamas tegen onschuldige burgers." Onbekenden hebben ook een Palestijnse vlag voor de Stopera geplaatst.

De vlag op het gemeentehuis is een steunbetuiging aan de Israëlische bevolking en aan Amsterdammers met vrienden en familie in Israël die in angst en onzekerheid verkeren, laat de gemeente weten. Daarnaast 'leeft het college zeer mee met onschuldige slachtoffers aan Palestijnse zijde'.

Sheher Khan, fractievoorzitter van DENK, noemt het hijsen van alléén de Israëlische vlag 'ongelooflijk slecht van Halsema'. "Je wil nooit onderscheid maken tussen burgerslachtoffers. Je kan zowel de Israëlische als de Palestijnse vlag hijsen, of een Nederlandse vlag halfstok zoals ze in Utrecht doen." Hij heeft een debat over de kwestie aangevraagd. Een woordvoerder van burgemeester Halsema wil niet ingaan op de kritiek en laat het bij het eerder gegeven statement.

Schriftelijke vragen

Fractievoorzitter Claire Martens-America (VVD) riep de gemeente op om steun te betuigen aan Israël. Annabel Nanninga (JA21) deed dezelfde oproep in schriftelijke vragen die ze stelde aan het college van burgemeester en wethouders.

De Israëlische vlag werd eerder al op meerdere plekken getoond, onder andere op de Brandenburger Tor in Berlijn en op het gebouw van het Europees Parlement. Het kabinet liet gisteren weten op het Binnenhof een vlag te hijsen. En sinds vanochtend is er dus een vlag bij de Stopera.

Oorlog

De militaire tak van terreurorganisatie Hamas heeft zaterdag vanuit de Gazastrook tweeduizend raketten afgevuurd op doelen in Israël. Onder andere in Tel Aviv en Jeruzalem ging het raketalarm af. Ook zijn Palestijnse militanten in het zuiden van Israël de grens overgestoken en hebben daar Israëlische burgers gedood en gegijzeld. Volgens Israël zijn er zeker honderd burgers meegenomen naar Gaza.

Operatie Al-Alqsa Storm, zoals de aanval door Hamas wordt genoemd, is een ongekende escalatie van het conflict. Israëlische president Netanyahu heeft gewaarschuwd dat ''de vijand een ongekende hoge prijs zal betalen.''