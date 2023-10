Nieuw KNMI-rapport: 40 graden, extreme droogte en heftige stortbuien straks geen uitzondering meer

Toenemende hitte, extreme neerslag, langere periodes van droogte en een stijging van de zeespiegel. De boodschap van een nieuw KNMI-rapport, waarin verschillende scenario's voor de komende eeuw worden geschetst, is alarmerend. Zelfs in het meest optimistische scenario, zijn de gevolgen van klimaatverandering groot.

Het KNMI schetst vier verschillende toekomstscenario's die laten zien hoe het klimaat in de toekomst verder verandert, afhankelijk van de mate van het uitstoten van broeikasgassen. In alle scenario's stijgen stijgen de temperatuur en de zeespiegel, wordt het droger in de zomer en natter in de winter en wordt de neerslag extremer.

Met lector klimaatgeletterdheid Janette Bessembinder spreken we af bij de HvA aan de Wibautstraat. "Op versteende plekken als dit, gaat het steeds onaangenamer warm worden. Bij dit gebouw van de HvA kan het bijvoorbeeld zijn dat het te warm wordt om les te geven en geconcentreerd te blijven."

De stijgende temperatuur in de stad gaat ook invloed hebben op de nachtrust van de Amsterdammers. "Op dit moment zijn er gemiddeld twee tropische nachten per jaar", vertelt Bessembinder. "Over 100 jaar als de uitstoot blijft toenemen, komen we op zo'n 25 van die nachten per jaar in de stad. Dat gaat echt invloed hebben op kwetsbare Amsterdammers."