Nieuwe IJzijde totaal niet ingericht op hitte: "Hier had best een boompie mogen staan"

De achterkant van het Centraal Station zit de afgelopen dagen vol met, als ze er al zitten, zwetende reizigers. Op het vernieuwde plein aan de IJzijde is namelijk geen boom of stukje schaduw te bekennen. Zeker nu er door klimaatverandering steeds meer van dit soort warme dagen zullen komen, is het zaak dat de gemeente de stad op een koelere manier gaat inrichten, vinden hitte-experts.

"Het verbaast me wel dat in dit ontwerp geen bomen of schaduw zat", vertelt hitte-expert Lisette Klok. "Dat is niet meer van deze tijd, niet meer van het klimaat waar we inzitten." De gemeente is wel bezig met richtlijnen, bijvoorbeeld over een percentage aan schaduw op belangrijke looproutes. "Maar daar voldoet dit gebied natuurlijk nog niet aan."

De puffende reizigers die we daar deze dagen tegen komen zouden het ook graag anders zien. "Het was fijn geweest als hier wat schaduw was, ik zweet al een beetje," vertelt er een. "Er had hier best een boompie mogen staan", voegt een ander toe.

Hitte-stress

Op andere plekken in de stad speelt het probleem van te weinig schaduw ook: zo noemt Klok ook het Amstelstation als voorbeeld. En dat moet veranderen, volgens haar. "Je wilt dat een stad leefbaar blijft bij een warmer klimaat. Dat je geen hittestress krijgt als je op de pont wacht of over een boulevard loopt."