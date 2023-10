Annabel Nanninga (JA21) verlaat gemeenteraad én Amsterdam

Annabel Nanninga, fractievoorzitter van de Amsterdamse fractie van JA21, vertrekt per 1 november uit de gemeenteraad. Aan haar besluit liggen meerdere redenen ten grondslag, waaronder dat het raadswerk meer 'tijd en bezieling' vergt dan ze het kan geven. Ze stelde zich onlangs kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ook is ze van plan om Amsterdam te verlaten.

Nanninga heeft vandaag haar ontslag aangevraagd bij burgemeester Femke Halsema. Vanwege het aankomende reces betekent het dat ze vandaag voor het laatst aanwezig is in de gemeenteraad.

Haar vertrek heeft meerdere redenen. "Ten eerste denk ik dat enige doorstroming en vernieuwing goed is, zowel voor mijn fractie als voor mijzelf", schrijft ze in haar ontslagbrief. Ook wil ze als mede-oprichter van JA21 in de opbouw van de partij dubbele mandaten vermijden, dan wel uitfaseren. Daarnaast vergt het raadswerk meer 'tijd en bezieling' dan ze het kan geven.

Weg uit Amsterdam

Ze geeft verder aan dat haar werk in de Eerste Kamer en de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen tijd en toewijding vergen. "Ook als ik niet verkozen word in de Tweede Kamer, zal ik niet terugkeren in de raad. Want, ten vierde, mijn gezin en ik willen graag verhuizen, weg uit Amsterdam, voordat mijn zoontje de schoolgaande leeftijd bereikt."

Ze laat weten dat het vertrek haar als geboren en getogen Amsterdammer zwaar valt, maar dat ze denkt dat het uiteindelijk een verandering is die ten goede komt aan haar gezin. Nanninga zit sinds 2018 in de raad, eerst namens Forum voor Democratie, en nadat ze daaruit stapte voor haar eigen partij JA21.

Tweede Kamer

Nanninga zit voor JA21 ook al in de Eerste Kamer en ze zat tot april 2023 voor de partij in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Mocht ze inderdaad in de Tweede Kamer terechtkomen, dan zal ze niet meer in de Eerste Kamer mogen zitten. Een combinatie van raadslid en Tweede Kamerlid is overigens wel toegestaan, maar komt niet vaak voor.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden op 22 november plaats.