(Oud-)studenten woedend over renteverhoging: "Dit is doelbewust naaien"

"Ze noemen ons de pechgeneratie, maar ik zie dit inmiddels als doelbewust naaien. Het voelt alsof je een lening bij een oplichter hebt afgesloten. Als beginnend student ben je een jaartje of achttien. Je huur, boodschappen, alles moet je zelf betalen. Dan krijg je een lening aangeboden met een rente van nul procent. Je hebt vertrouwen dat dat zo blijft. Een half procent verhoging is nog oké, maar nu is het vijf keer zo hoog. Dit na alles wat we hebben meegemaakt: corona, de inflatie en de huidige huizenmarkt. Het is gewoon naaien."

De 27-jarige Willemijn Besaris woont in Amsterdam en volgde tussen 2015 en 2022 twee studies. Eén daarvan rondde ze af. Haar studieschuld is 60 duizend euro.

Studenten die tussen 2015 en 2022 aan een studie begonnen, behoren tot de 'pechgeneratie'. De groep viel tussen wal en schip en had geen aanspraak meer op een studiebeurs. Als tegemoetkoming mochten ze toentertijd rentevrij een lening afsluiten. Die rente ligt inmiddels al op 0,46 procent. Met de aangekondigde rentestijgingen schiet deze naar 2,56 procent. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geeft de stijgende rente die de overheid moet betalen over leningen als oorzaak van die vervijfvoudiging.

Inmiddels is de 27-jarige het vertrouwen in de politiek volledig kwijt. "Het voelt alsof de mensen in de politiek heel ver van ons afstaan. Ze hebben helemaal niet door wat dit voor ellende voor ons is. Wij krijgen 1400 euro als tegemoetkoming en de studenten van nu hebben de basisbeurs terug. De kloof wordt aldoor groter."

Volgens Besaris is het hoog tijd dat deze groep de straat op gaat. "Welke snelweg gaan we hiervoor blokkeren? We moeten onze stem laten horen. Ik hoop zo dat mensen elkaar vinden. Dat er minder schaamte of angst voor een hoge schuld is: uiteindelijk zitten we in hetzelfde schuitje. Hoe groter de groep, hoe serieuzer we genomen worden."

De 27-jarige Rowan Kievits studeerde tussen 2015 en 2019 in Amsterdam, maar woonde tijdens zijn studie in Weesp om geld te besparen. Inmiddels woont hij weer in Amsterdam. Zijn studieschuld is 22.400 euro.