Bestuursvoorzitter HvA: "Studenten voelen zich bedonderd door rentestijging"

De forse rentestijging voor studieleningen is een klap voor studenten. Dat schrijft Jopie Nooren, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam, vandaag in een opiniestuk in De Volkskrant . "Zeker voor de generatie studenten die het de afgelopen jaren zonder beurs moest doen, komt de klap hard aan. Zij voelen zich bedonderd."

Maandag werd duidelijk dat de rente op studieleningen vanaf 1 januari 2024 vijf keer zo hoog wordt. Nu zit er nog 0,46 procent rente op een studielening, na de jaarwisseling gaat het om een rente van 2,56 procent.

Minder hogerejaars

Nooren vindt dat niet eerlijk. "De indruk was gewekt dat studeren weer voor iedereen toegankelijk zou worden met een voordelige studielening. Bovendien merken afgestudeerden dat hun studieschuld hun kans op de woningmarkt verslechtert."

Tegelijkertijd krijgen studenten ook hogere kosten, schrijft Nooren. Zoals de energierekening: "Veel studenten, als ze al uitwonend zijn, wonen in slecht geïsoleerde huizen met hoge energiekosten. Ze betalen een te hoge huur en de prijzen in de supermarkt lopen op. Zo raken ze steeds verder in de financiële problemen, met serieuze gevolgen voor hun welbevinden en studieprestaties."

Dat steeds meer studenten worstelen met hun financiën, merken ze op de hogeschool. "Het aantal hogerejaars is dit jaar fors afgenomen, de cijfers liegen er niet om. In dit studiejaar is meer dan 7 procent van de hogerejaarsstudenten niet teruggekomen."

'Financiele onzekerheid'

Volgens Nooren is het percentage studenten dat in financiële onzekerheid zit hoger dan het landelijk gemiddelde en heeft het vooruitzicht van een torenhoge studieschuld een afschrikwekkende werking. "Waarom zou je schulden op je hals halen als het werk voor het oprapen ligt? Daarbij komt dat wonen in Amsterdam onbetaalbaar is en de gemeente Amsterdam geen speciale afspraken wil maken om woningen voor studenten te realiseren."

De financiële situatie van studenten kan in de toekomst gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt, waarschuwt Nooren. "Terwijl we als maatschappij juist grote behoefte hebben aan deze jonge, getalenteerde mensen. Dit kan alleen als ervoor wordt gezorgd dat studenten die het nodig hebben veel ruimhartiger dan nu worden ondersteund in hun studiekosten en we hen serieus gaan compenseren voor de toenemende kosten van levensonderhoud."