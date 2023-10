Officier van justitie en tolk luisteren mee tijdens demonstraties over oorlog Israël

Om te voorkomen dat er strafbare uitingen worden gedaan bij de twee demonstraties over de oorlog in Israël, worden onder meer de toespraken door het Openbaar Ministerie beluisterd. Dat zei burgemeester Halsema zojuist in de gemeenteraadsvergadering.

Halsema vertelde ook dat ze had gehoord dat er zorgen over de veiligheid waren bij mensen die vandaag willen demonstreren op de Dam om steun te betuigen aan Israël. Onder meer de zogeheten vredeseenheid van de politie, dat zijn agenten die getraind zijn in het in gesprek gaan met demonstranten, zal aanwezig zijn om de demonstratie 'beschermd en veilig' te laten verlopen.

"Wat we niet zullen accepteren, is intimidatie van demonstranten en wat we niet zullen accepteren is dat dat demonstreren onmogelijk wordt gemaakt door bijvoorbeeld tegendemonstranten", zei Halsema. "Dat zullen we in geen van beide gevallen accepteren. Daarnaast zal het Openbaar Ministerie tijdens de demonstraties nauwlettend kijken of er uitingen zijn die in strijd zijn met de wet."

Ze benadrukte dat dat de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie is. "Die zal nauwlettend, met een zaakofficier en ook met een tolk voor als er teksten in het Arabisch zijn of in een andere taal, nagaan of de uitingen binnen de wet zijn of daarbuiten."

De demonstratie voor Israël vindt vandaag om 17.00 uur plaats, de Palestina-mars zondagmiddag.