Halsema: "Ook Amsterdam vat van emoties in chaotische en verdrietige tijd"

Burgemeester Halsema heeft zojuist voor het eerst in het openbaar gereageerd op de situatie die is ontstaan na de aanval van Hamas in Israël. "In deze chaotische en verdrietige tijd zal ook Amsterdam een vat van emoties zijn", zei ze daar zojuist over in de gemeenteraad. Ook riep ze op om ruimte te maken voor elkaars rouw, verdriet en zorgen.

Voorafgaand aan een raadsvergadering sprak ze de gemeenteraad toe. "De beelden uit Israël en Gaza komen hard binnen in onze stad. Gisteren heb ik gesproken met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Vanavond is er in de ambtswoning een Joods-Islamitische dialoog", aldus de burgemeester.

Waakzaam

"Het college en de driehoek zijn waakzaam. We hebben overleg met de NCTV en partners bij het Rijk. We werken samen met de politie en marechaussee om Joodse scholen, organisaties en synagogen te beschermen."

De burgemeester zei ook alert te zijn op de veiligheid van moskeeën en de moslimgemeenschap. "Op zaterdag heb ik, in overleg met driehoekpartners, het draaiboek Vrede geactiveerd. Dit houdt in dat het college, de politie, en de stadsdelen contact onderhouden met diverse netwerken en gemeenschappen. Samen zijn we alert op signalen van onrust en dreiging."

"Haatzaaien wordt niet getolereerd"

De burgemeester zei verder dat er juist nu ruimte en vrijheid moet zijn om vreedzaam uiting te geven aan emoties en om te kunnen demonstreren. Zo wordt er zondag een mars voor Palestina gelopen in de stad. "Haatzaaien, oproepen tot geweld en andere bedreigingen van onze vreedzame en open samenleving zullen wij niet tolereren", aldus de burgemeester.

"Wij zijn elkaars buren, we zitten naast elkaar in de schoolbanken, sporten samen en komen elkaar overal tegen. Dat betekent dat we ruimte voor elkaar moeten maken. Voor elkaars rouw, verdriet en zorgen, en dat we elkaar juist helpen en troosten. Wij zijn allemaal Amsterdammers", zei de burgemeester tot slot.

Na de speech van de burgemeester nam de gemeenteraad een minuut stilte in acht.

Bekijk hier de hele speech van de burgemeester: