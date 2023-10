Gemeente hijst internationale vredesvlag: 'Steunbetuiging aan alle onschuldige slachtoffers'

Gisteren hees de gemeente de vlag van Israël op het stadhuis. "Samen met Amsterdammers is het college enorm aangedaan door het brute geweld van Hamas tegen onschuldige burgers", liet de gemeente weten over het besluit om de vlag te hijsen.

Vandaag is dat de vlag voor de vrede, een blauwe vlag met een witte duif die een olijftak in de mond heeft. Naast de steunbetuiging voor de onschuldige slachtoffers die het conflict heeft gemaakt is de vlag ook een steunbetuiging vanuit de gemeente 'aan alle Amsterdammers die meeleven of door de situatie in angst en onzekerheid verkeren'.

De vlag van Israël werd gisteren voor één dag gehesen. De gemeente doet dat vaker op die manier na gebeurtenissen in het buitenland. De vredesvlag hangt de rest van de week op de Stopera uit steunbetuiging.