Veelbesproken 3D-geprinte brug op Wallen weggehaald, vervanger over halfjaar terug

De 3D-geprinte brug bij de Stoofsteeg op de Wallen is vorige week weggehaald. Aan het eind van eerste kwartaal van 2024 komt de vorige, opgeknapte, brug terug. Dat betekent dat bewoners de komende maanden dus om moeten lopen.

De twaalf meter lange van roestvrij staal gemaakte brug werd in de zomer van vorig jaar feestelijk geopend door koningin Máxima. Toen was al duidelijk dat de 3D-geprinte brug ongeveer twee jaar lang zou blijven.

Stoofbrug

De nieuwe brug verving de oude Stoofbrug, die opgeknapt moest worden. Voordat de Stoofbrug terug kan komen moet er ook aan de kade gewerkt worden. Die werkzaamheden zijn deze week begonnen.

"We verwachten dat u eind maart 2024 weer gebruik kunt maken van de brug", schrijft het stadsdeel. "In de tussentijd passen we de kade aan. Om aan de overkant te komen, kunnen voetgangers tot die tijd gebruik maken van de bruggen bij de Oude Hoogstraat en de Molensteeg."

Kademuur

Het duurde in 2021 ook al ongeveer een halfjaar totdat de 3D-geprinte brug geplaatst kon worden. Dat kwam toen door de slechte staat van de kademuur. Het bedrijf dat die brug maakte en grotendeels betaalde, liet weten dat het ging om een 'ongelooflijk ingewikkeld project met allerlei tegenslagen'.

De hoop was toen dat de brug na twee jaar een andere plek zou krijgen. Dat is vooralsnog niet gelukt, het stadsdeel meldt dat het 'nog niet bekend is wat de volgende bestemming van de brug wordt'.